Variante Omicron, Speranza irrigidisce regole per l'ingresso in Italia

(Teleborsa) -. A margine del CdM di ieri, il Ministro della Saluteche rafforza i controlli e le restrizioni alle frontiere, anche da chi proviene da Paesi europei.La reazione dinon si è fatta attendere. La vicepresidente della Commissione europea Vera Jourova ha precisato chea quelle standard in UE "deve essere". "Queste decisioni individuali degli Stati - ha aggiunto - minano la fiducia delle persone sul fatto che le condizioni siano uguali ovunque in UE".L'ordinanza prevede che, chi arriva in Italia da Paesi europei, deve effettuare une,, anche una. Variano anche le tempistiche e tipologie dei tamponi: per chi arriva dall'Europa sarà sufficiente uneffettuato nelleprecedenti all'ingresso sul territorio nazionale oppure un tamponeeffettuato non oltreprima. Le nuove regole sono valideConsiderando la rapida diffusione della variante Imicron in Sudafrica, sono stati inseriti altri paesi nella lista nera: Malawi, Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia ed Eswatini. L'interdizione è valida sino al 31 gennaio 2022.