Wall Street in ribasso aspetta la Fed

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,30% sul; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che archivia la seduta a 4.634 punti, in calo dello 0,75%.Negativo il(-1,04%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per l'(-0,73%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,64%),(-0,97%) e(-0,63%).del Dow Jones,(+2,38%),(+1,37%),(+1,18%) e(+1,11%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,75%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,26%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,43%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,22%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,70%),(+2,20%),(+1,90%) e(+1,80%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,60%.Sensibili perdite per, in calo del 4,38%.In apnea, che arretra del 3,56%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,26%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,5%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,7%; preced. 1,2%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,8%; preced. 1,7%)14:30: Empire State Index (atteso 27,3 punti; preced. 30,9 punti)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 16,3%)16:00: Indice NAHB (atteso 83 punti; preced. 83 punti)16:00: Vendite industria, mensile (preced. 15,5%).