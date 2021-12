WINDTRE premiata da Linkedin come best employer brand

(Teleborsa) -ottiene l’importante riconoscimento dei. L’azienda, guidata da Jeffrey Hedberg, è risultata infatti la migliore in Italia nella categoria ‘Best Employer Brand’, per essersi distinta nella costruzione di una significativa modalità di coinvolgimento e ingaggio della propria audience su LinkedIn. Per, Direttrice Human Resources di WINDTRE, il prestigioso premio conferito dal più grande network professionale al mondo, "è per noi motivo di grande orgoglio, perché conferma la passione e l’autenticità con cui diamo voce alla nostra azienda e alle nostre persone. Continueremo a sostenere con entusiasmo, aggiunge la manager, il lavoro, i progetti e i traguardi di WINDTRE".WINDTRE utilizza da sempre, quotidianamente, la pagina istituzionale su LinkedIn per raccontare, attraverso le sue persone, la propriae i propri, per celebrare i successi e per dare evidenza delle diverse opportunità professionali, dei programmi di formazione e sviluppo, welfare e well-being, diversità e inclusione, fino all’innovativo modello ‘Human Working’ per il lavoro smart. Iniziative che mettono al centro le persone stesse e che contribuiscono a rendere l’azienda un ‘great place to work’.I LinkedIn Talent Awards celebrano, ogni anno, i gruppi capaci di sviluppare lepiù innovative nell'attrarre i. WINDTRE ha ottenuto il riconoscimento tra le società con un numero di dipendenti iscritti alla piattaforma tra 3.000 e 10.000, le performance, i risultati e l'impatto della pagina istituzionale sono state valutate dal team Insight dell'Headquarter LinkedIn di San Francisco.