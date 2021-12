A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dell'1,08%; sulla stessa linea, in forte aumento l', che con il suo +1,63% termina a quota 4.710 punti.Su di giri il(+2,35%); come pure, effervescente l'(+1,79%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,75%),(+2,11%) e(+1,68%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,42%.del Dow Jones,(+3,74%),(+3,19%),(+2,85%) e(+2,58%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,94%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,85%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,64%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,52%.(+7,49%),(+4,27%),(+4,06%) e(+4,01%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,94%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,84%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,59%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,40%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 184K unità)14:30: PhillyFed (atteso 30 punti; preced. 39 punti)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 5,1%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,7%; preced. 1,6%)15:45: PMI manifatturiero (atteso 58,5 punti; preced. 58,3 punti)15:45: PMI servizi (atteso 58,5 punti; preced. 58 punti)14:30: Redditi personali, mensile.