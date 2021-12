Brilla il mercato di Tokyo. Debole il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Sessione euforica perseguendo la performance positiva degli indici azionari statunitensi, dopo il cambio di rotta della Federal Reserve, che ha annunciato una radicale riduzione degli acquisti dei bond in chiave anti inflazione e maggiore flessibilità concessa al graduale aumento dei tassi di interesse, a partire dal 2022.L'indice giapponesesegna un balzo del 2,13%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per, che arriva allo 0,35%.Leggermente negativo(-0,31%); in moderato rialzo(+0,42%).Pressoché invariato(-0,03%); in lieve ribasso(-0,29%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,06%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,07%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,02%.Il rendimento dell'scambia 0,04%, mentre il rendimento per ilè pari 2,86%.