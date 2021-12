Digital Magics, ok da soci ad aumento di capitale. Marco Gay nominato presidente

Digital Magics

(Teleborsa) - L'assemblea di, business incubator quotato su Euronext Growth Milan, ha- Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, attraverso cui si configurerà quale azionista significativo di Digital Magics. Come comunicato in occasione del via libera del CdA , la partnership permetterà "di accedere ad un universo di iniziative di inestimabile valore per il progetto industriale di Digital Magics".I soci hanno deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro per massimi nominali 593.750,00 euro, mediante emissione di massime: Le azioni sono offerte al prezzo di 4,00 euro ciascuna, di cui euro 0,95 da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta e la restante parte a sovrapprezzo. Il termine finale di sottoscrizione viene fissato al giorno 31 dicembre 2021 e le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare.Inoltre, l'assemblea ha provveduto alladel Consiglio di Amministrazione, a seguito delle dimissioni di Alberto Fioravanti che resterà in Consiglio con le deleghe da Chief Technology Officer, e alla conferma di Floriana Vitale quale consigliere non esecutivo.