Eurozona, ulteriori rischi al ribasso da variante Omicron

(Teleborsa) -, con l’aumento del tasso dei contagi del Covid-19 che sta intaccando l’attività del settore terziario controbilanciando il miglioramento delladovuto alla diminuzione dei ritardi della fornitura. I prezzi di acquisto e di vendita delle aziende continuano a salire vertiginosamente, sebbene tali incrementi si siano ridotti rispetto ai picchi di novembre.Nel frattempo, l’ottimismo sugli affari ha mostrato resilienza malgrado l’aumento dei contagi da virus, sostenendo un forte, ma indebolito, tasso di crescita occupazionale in tutta la regione. Nel corso del 2022, le aziende prevedono una diminuzione dei disagipandemici, soprattutto nell’ambito della catena di distribuzione.Dalla lettura dei dati flash, l’è sceso di due punti da 55,4 di novembre a 53,4 di dicembre, indicando un rallentamento della crescita produttiva, che ha raggiunto il valore minore da marzo. Questo calo fa scendere la media del quarto trimestre a 54,3, valore molto inferiore rispetto a quella di 58,4 del terzo trimestre. I dati PMI raccolti mostrano pertanto unin questo ultimo trimestre 2021, anche se ad un tasso di espansione che si è mantenuto superiore alla media prepandemica di lungo termine di 53. Il settore terziario guida il rallentamento di dicembre, con la relativa attività economica aumentata al. A sua volta, l’indebolimento della crescita dei servizi è collegato ale delle attività ricreative di portata simile a quelli cui abbiamo assistito ad inizio anno,verificatisi in un contesto di aumento dei contagi da Covid-19 e delle relative restrizioni in tutta l'Eurozona., con il crescente livello di infezioni che ha ridotto soprattutto l’espansione del settore dei servizi e terminando quindi il 2021 con un risultatodeludente - ha dichiaratocommentando i dati PMI Flash -. La, che ha osservato il primo stallo economico in un anno e mezzo, è stata la nazione ad essere colpita maggiormente, ma il rallentamento della crescita è stato generale in tutta la regione. I minori problemi relativi alla fornitura hanno alleviato parte della pressione inflazionistica al rialzo, anche se il tasso generale di inflazione dei prezzi di dicembre è aumentato, risultando ancora il secondo più alto di sempre. Mentre l’inflazione potrebbe raggiungere presto il picco, il tasso di crescita è rimasto elevato".Guardando avanti, avvicinandoci al 2022 - ha aggiunto Williamson - "in merito alle previsioni di crescita, e qualsiasi disagio sulla catena di distribuzione potrebbe tradursi in un ennesimo aumento vertiginoso della pressione sui prezzi".