FIPE, ristoranti aperti a Natale ma con meno clienti

(Teleborsa) - Dopo aver passato l'ultimogli italiani sono pronti a tornare al ristorante per celebrare in compagnia la festa più sentita dell'anno. Secondo le stime dellla Federazione dei Pubblici esercizi, saranno 4,4 milioni le persone che il 25 dicembre sceglieranno uno degli oltre 76mila locali aperti per brindare in famiglia o con gli amici. Un dato, quello del Natale 2021, sul quale pesa ancora la situazione dirispetto al 2019. Ad alimentare le incognite, si aggiungono da un lato ildall'altro il nuovo super green pass. Il 48,1% dei ristoratori intervistati prevede un impatto significativo del provvedimento sul totale delle prenotazioni, mentre ilpreferisce non lanciarsi in alcuna ipotesi per il momento.Ciò che appare evidente, invece, è che - si legge -ad arrivare le prime disdette anche se, per il momento, sono ancora poche. Solo il 4,4% degli imprenditori segnala passi indietro da parte degli avventori. Tuttavia persu dieci le aspettative rimangono positive o molto positive, a fronte di undiche, al contrario, vede unper il mondo della ristorazione - spiegano dall'Ufficio Studi di Fipe-Confcommercio - da solo vale il 10% del fatturato dell'anno e dunque l'attenzione è massima. In questo 2021 saremo ancora lontani daila nostra previsione per il mese è infatti dia fronte degli 8,8 miliardi del 2019. Una flessione delsul quale pesa sicuramente la contrazione dei flussi turistici internazionali, anche in conseguenza delle misure restrittive adottate dal Governo, ma anche la riduzione degli eventi aziendali, per i quali registriamo numerose cancellazioni". Cresce, infine, la previsione di spesa degli italiani per il menu delle feste: dai 56 euro del 2019 siamo passati a 60 euro di media. Nel 13,7% dei locali si potranno spendere meno di 40 euro, neldei casi il conto oscillerà tra le 40 e le 60 euro, mentre nel 43,6% dei ristoranti si supereranno le 60 euro. Secondo le stime didunque, la spesa complessiva degli italiani si. A farla da padrone, anche quest'anno, saranno i menù a prezzo fisso: formula scelta dal 78,8% dei gestori, con il 44,7% che ha deciso di includere anche le bevande, mentre ilha preferito escluderle.