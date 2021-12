Il gigante del private equity TPG si quota a Wall Street

Blackstone

(Teleborsa) - Ilha annunciato di aver avviato il processo di. La società statunitense, con 109 miliardi di dollari di asset under management, intende promuovere un'offerta pubblica iniziale (IPO) sul Nasdaq. L'offerta, spiega una nota, è soggetta alle condizioni di mercato e non vi può essere alcuna garanzia in merito all'eventuale sbarco in borsa. I suoi maggiori competitor, come, sono già public company.La società di private equity ha generato undel 2021, rispetto ai 295 milioni di dollari del 2020 quando ha registrato perdite dalle attività di investimento, secondo documenti depositati alla Securities and Exchange Commission (SEC). J.P. Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley e TPG Capital agiscono in qualità di joint lead book-running manager per l'offerta.