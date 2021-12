Lieve ribasso per il comparto telecomunicazioni in Italia (-0,44%)

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

listino principale

Telecom Italia

(Teleborsa) - L'si muove in territorio negativo. In moderato rialzo l'Ilha avviato gli scambi a quota 11.342,5, con un decremento di 50,63 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'viaggia a 285, dopo aver avviato la seduta a 285.Nel, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,26% sui valori precedenti.