Mercati europei positivi nel giorno della BCE

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

CNH Industrial

Stellantis

Tenaris

Intesa Sanpaolo

BPER

A2A

Moncler

Banco BPM

doValue

Datalogic

Biesse

Maire Tecnimont

Juventus

Ferragamo

Tod's

Reply

(Teleborsa) -. Chiude in positivo anche la seduta di Piazza Affari, che però perde terreno rispetto ai massimi di seduta. A pesare sull'andamento dei listini europei è la posizione rassicurante assunta dalla Banca centrale europea (BCE) e i dati superiori alle attese sul mercato del lavoro statunitense. Intanto, è sostanzialmente stabile l'sulla piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a -0,06%.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,131. L'continua gli scambi a 1.798,1 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,21%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,62%.Torna a salire lo, attestandosi a +132 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,97%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,03%, buona performance per, che cresce dell'1,25%, e sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,12%.Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,44%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,39%, portandosi a 29.308 punti.Senza direzione il(-0,04%); sulla stessa linea, pressoché invariato il(+0,09%).Il controvalore odierno degli scambi in Borsa di Milano resta attorno ai livelli della vigilia: dai dati di chiusura, risulta infatti che il controvalore totale è stato pari a 2,19 miliardi di euro, con una variazione dell'1,87%, rispetto ai precedenti 2,23 miliardi.di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 4,38%.Brilla, con un forte incremento (+3,3%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,87%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,86%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,25%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,59%.In apnea, che arretra del 2,38%.scende dell'1,90%.del FTSE MidCap,(+5,21%),(+3,76%),(+3,48%) e(+3,13%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,45%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,30%.Calo deciso per, che segna un -1,85%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,79%