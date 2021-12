Mercati europei positivi, sale l'attesa per la BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee con gli investitori in attesa della decisione della Banca centrale europea in materia di politica monetaria.Ieri laha raddoppiato il ritmo del tapering e previstoper combattere l'inflazione. L'ottimismo degli investitori è mosso dalla speranza che la stretta della Fed riesca a tenere a bada i prezzi elevati senza pregiudicare la ripresa economica globale. La mossa anti inflazionistica della Federal Reserve crea pressione alla BCE che, secondo gli addetti ai lavori, dovrebbe annunciare un rallentamento degli acquisti di asset.Poco fa laha alzato di 15 punti base i tassi di interesse sulla sterlina allo 0,25%. Mentre con un voto unanime il direttorio ha deciso di non modificare i piani di acquisti di titoli pubblici.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,13. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,45%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,58%), che raggiunge 71,99 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +127 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,91%.acquisti a piene mani su, che vanta un incremento dell'1,83%, ben impostata, che mostra un incremento dello 0,99%; effervescente, con un progresso dell'1,64%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,20%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dell'1,22%.di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,29%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,65%.Decolla, con un importante progresso del 2,55%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,41%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,88%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,52%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,51%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,33%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,47%),(+5,41%),(+3,91%) e(+3,83%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,81%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,64%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,58%.