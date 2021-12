Nice Footwear pubblica il secondo Bilancio di Sostenibilità

Nice Footwear

(Teleborsa) -, gruppo quotato dallo scorso 18 novembre su Euronext Growth Milan e attivo nello sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo sport, ha, riferito all'anno che si chiude al 30 aprile 2021. L'obiettivo del gruppo è creare prodotti rispettosi dell'ambiente utilizzando materiali riciclabili, biologici e di origine vegetale e attraverso un processo sostenibile. Il Bilancio di Sostenibilità è stato redatto in base allo(GLOBAL REPORTING INITIATIVE) e si articola nelle dimensioni economica, ambientale e sociale."Redigere il nostro secondo Bilancio di Sostenibilità è stato un lavoro che ha coinvolto tutte le aree dell'azienda in modo sinergico - ha commentato- Ogni giorno ci poniamo come obiettivo l'implementazione di un processo produttivo che porti beneficio all'ambiente". "Questo è reso possibile attraverso il continuo miglioramento e sviluppo di nuove tecnologie eco-sostenibili, che permettono di- ha aggiunto - Le collezioni sono pensate e sviluppate secondo una selezione responsabile degli acquisti, favorendo tutto ciò che può essere riutilizzato, trasformato e riciclato dal design del prodotto sino alla produzione".