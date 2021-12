Orlando: costruire ripartenza con lavoro sicuro e stabile

(Teleborsa) - "Vogliamo ricostruire unacon unLo ha detto il Ministro del Lavoro,, in occasione di un convegno organizzato dall'Inail.è un- ha spiegato - che dovrà essere affrontato molto presto, anche per la".C'è, poi, "unche riguarda la questione dei salari" perchè "se vogliamo un- ha aggiunto Orlando - abbiamo bisogno di far ripartire l'economiaanche una"Stiamo mettendo a punto degli strumenti, nellaper estendere la platea degli ammortizzatori sociali", ha detto Orlando.