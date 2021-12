PA, arriva il cassetto digitale che elimina le vecchie scartoffie

(Teleborsa) - Ail cui principale obiettivo èe dematerializzare documenti, comunicazioni, notifiche e raccomandate, anche con valore legale, fra cittadini e imprese da un lato e PA dall'altro. Tutto questo sarà possibile grazie all'attuazione di unattuato dalla società pubblica, attualmente abilitata a gestire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e l'App IO dove sono già inseriti i dati del cashback e del Green Pass.Nel 2022, PagoPAi, che saranno condivisi fra le varie amministrazioni aderenti:hanno già dato l'adesione. Sarà così possobi9le fornire una sola volta il titolo di studio o altro documento senza che le amministrazioni pubbliche debbano richiederlo nuovamente.: nell'anno che si sta per chiudere PagoPA ha registrato complessivamenteper un valore di 34 miliardi. I, con quasida oltre 6.500 enti. La piattaforma di gestione del cashback ha gestito giornalmente qualcosa come 4 milioni di transazioni ed il Green Pass ha contato picchi di 900mila visualizzazioni giornaliere nei giorni di avvio dell'obbligatorietà sul lavoro. Presto PagoPA potrà gestire anche l'erogazione semplificata di bonus e servizi attraverso gli oltre 3mila POS privati distribuiti sul territorio nazionale.La società ha: rendere più capillare il sistema di pagamento e l'app IO grazie all'arrivo di nuovi servizi pubblici:dalla gestione dei bonus su acquisti alle detrazioni in pre-compilòatafino ad arrivare al cassetto digitale che conterrà atti, notifiche e pagamenti alla PA. Il terzo progetto garantirà un pieno scambio di dati tra amministrazioni pubbliche.