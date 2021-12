Somec sale al 100% di GICO

Somec

(Teleborsa) -, società specializzata nell'ingegnerizzazione e realizzazione di progetti complessi chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale, ha concluso un accordo per l’acquisto anticipato del residuo 20% del capitale sociale di GICO, Grandi Impianti Cucine, società leader nella fornitura chiavi in mano di grandi impianti per cucine di alta gamma, acquisita nel mese di luglio 2020, giungendo così a controllarne il 100%.L'acquisto - si legge in una nota - si perfezionerà dopo la chiusura dell’esercizio in corso ed entro e non oltre il 28 febbraio 2022, anticipando quanto già previsto nel contratto preliminare di acquisizione che, come comunicato in data 2 luglio 2020, prevedeva l’impegno di Somec ad acquistare e del socio di minoranza Valeria Ongaro a vendere la Partecipazione Residua entro i tre mesi successivi all’approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2023. Al termine dell’operazione, la Società incrementerà la propria partecipazione di controllo dall’attuale 80% al 100%, diventandone socio unico.Ildella partecipazione residua è fissato in Euro 400.000, pari al floor previsto nel contratto preliminare di acquisto stipulato il 2 luglio 2020. Contestualmente verrà liberata la somma già depositata nell’escrow account, per un importo pari ad Euro 200.000, a garanzia di eventuali passività successive al closing avvenuto nel luglio 2020.in Italia e nel mondo" - ha commentato-."Abbiamo anticipato l’acquisizione della totalità della Società per rafforzare la strategia di focalizzazione del nostro Gruppo nel segmento Sistemi e Prodotti di Cucine Professionali, grazie ad un marchio storico e riconosciuto quale quello di GICO nel luxury. Gli investimenti già effettuati da Somec hanno permesso a GICO di registrare una crescita a doppia cifra rispetto al 2020 ed hanno garantito di partecipare a progetti di grandissimo livello".