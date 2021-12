STAR7 presenta domanda di ammissione su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) -, società attiva nel settore dei contenuti e dell'informazione di prodotto, ha presentato ladelle proprie azioni ordinarie su, il mercato di Piazza Affari dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. Il rilascio da parte di Borsa Italiana dell'avviso di ammissione alle negoziazioni è previsto per il 21 dicembre 2021, con inizio delle negoziazioni previsto il 23 dicembre 2021.L'intervallo didelle azioni STAR7 è stato fissato tra 8,25 e 9,50 euro per azione, per uncompreso tra circa 65,3 e 75,2 milioni di euro. A servizio dell'Ammissione alle Negoziazioni è previsto un collocamento privato rivolto ad investitori qualificati e non. Il collocamento sarà servito da azioni rinvenienti da un aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, e da un’offerta di azioni proprie da parte della società riservate agli investitori.Il gruppo STAR7 ha chiuso l'(in base ai prospetti pro-forma) con ricavi per 61,8 milioni di euro, un EBITDA di 9,2 milioni di euro e un Indebitamento Finanziario Netto di 45 milioni di euro, inclusivo di 25 milioni di euro di due prestiti obbligazionari ammessi alle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO emessi a novembre 2021. Nel, STAR7 ha conseguito ricavi per 35 milioni di euro e un EBITDA di 6,6 milioni di euro, raggiungendo un EBITDA margin del 18,4%. Al 30 giugno 2021 l'Indebitamento Finanziario Netto pro-forma si è attestato a 47,6 milioni di euro.Nell'ambito del Collocamento e dell'Ammissione alle Negoziazioni, Alantra agisce in qualità di Global Coordinator e di Euronext Growth Advisor, Emintad Italy S.r.l. agisce quale advisor finanziario della Società, lo Studio Legale Gianni & Origoni agisce in qualità di legal deal counsel, BDO Tax S.r.l. Stp agisce in qualità di consulente fiscale, A2B Group S.r.l. agisce in qualità di consulente per la revisione dei dati extra-contabili mentre MIT SIM S.p.A. agisce in qualità di Specialist. La società incaricata della revisione legale dei conti è BDO Italia S.p.A.