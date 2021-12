Terzo Rapporto Censis-Tendercapital, De Rita: "Sussidi e investimenti punti nodali della sfida del futuro"

(Teleborsa) - "Tra famiglie, reti sociali e welfare pubblico il modello sociale italiano ha dato buona prova nell'emergenza ammortizzando i costi sociali. È impressionante, tuttavia, vedere che gli anziani hanno avuto meno stress psicofisico rispetto ai giovani. Il vero problema del nostro sistema è proprio quello di fare futuro. Occorre dunque eliminare la cultura dei sussidi per attuare investimenti capaci di coinvolgere i giovani. Solo il rilancio dello sviluppo economico e dell'occupazione darà risposte adeguate anche al disagio sociale, riportando il welfare alla sua funzione primaria di collante della coesione sociale". È quanto ha affermato il, in occasione della presentazione del Terzo Rapporto Censis-Tendercapital dal titolo "Inclusione ed esclusione sociale: cosa ci lascerà la pandemia". "Il welfare italiano esce relativamente bene, diciamo così, dal momento che in fondo era impreparato. Eravamo tutti impreparati: la scuola, le famiglie, gli ospedali, la chiesa. Dunque, in tale scenario, la reazione del welfare in fondo è andata bene. La scuola ha zoppicato ma ilil sistema sanitario, tutto sommato, ha funzionato nonostante sia stato il più colpito e il primo ad essere attaccato. Lo stesso welfare economico – cioè i sussidi di disoccupazione, i bonus, eccetera – hanno garantito sicurezza. Il welfare deve garantire sicurezza sul presente. Oggi abbiamo un problema per i giovani e per le donne che sono quelli hanno sofferto la pandemia con più depressione, con più incertezza, con più paure, con più stress. Non c'è più, quindi, solo il problema di garantire il presente, bisogna garantire un po' di spinta alfuturo, bisogna garantire investimenti non soltanto sussidi. Queste due parole, sussidi e investimenti, sono i punti nodali, i punti primordiali di una sfida del futuro. Finora noi abbiamo preferito sussidi per garantire il presente senza avere nessuna idea di come investire sul futuro e su quello di cui i giovani hanno bisogno. Il punto vero è ristabilire un sistema di tutti: di banche locali, di finanziarie, di fondi previdenziali, che permettano l'investimento che copra questo bisogno di futuro che hanno i giovani".