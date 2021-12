Terzo Rapporto Censis-Tendercapital, Oliveti: "Nel futuro post pandemico necessario approccio one health"

Alberto Oliveti, presidente AdEPP, in occasione della "Fra gli aspetti chiave del Rapporto emergono il senso di povertà diffuso, il concetto di incertezza, il sentimento di vulnerabilità e di finitudine in particolar modo per i giovani. Tutto ciò sta generando impoverimento e disparità sociale. Per tale ragione, nel futuro post pandemico dovremo avere un approccio necessariamente 'one health' prendendoci cura in modo globale della salute umana, del benessere animale e del clima". È quanto ha affermato, in occasione della presentazione del Terzo Rapporto Censis-Tendercapital dal titolo "Inclusione ed esclusione sociale: cosa ci lascerà la pandemia".













(Teleborsa) -"È uno scenario che sicuramente lascia l'esigenza di cercare una normalità. Una normalità che però non può rincorrere quella vecchia, quindi andremo verso una nuova normalità. Ci sono dei sentimenti che adesso si sono diffusi maggiormente rispetto al passato: la presa di coscienza della caducità della nostra vita, il senso di inadeguatezza. Nello stesso tempo da ogni crisi deve scaturire una reazione: dobbiamo trovare delle reazioni positive nei sistemi di riferimento. In questo caso il Rapporto dimostra come la famiglia sia unriferimento importante, come le attività di sostegno di welfare messe in atto possano aiutare ad una ripresa, e come anche il Terzo settore abbia un ruolo importante in questo caso. Credo bisognerà fare anche un investimento in una cultura che sia più diffusibile è piùutilizzabile perché si sono viste anche delle delle situazioni di disorientamento, di incertezza, che poi sono sfociate anche nell'ansia, nell'angoscia. Situazioni che nascono anche in parte a una certa inadeguatezza all'approccio di fronte un problema nuovo di salute. In tale scenario credo che si dovrà cercare una visione nuova di approccio anche alla stessa salute. Una visione orientata alle logiche di 'one health' che vedono un sistema più globalizzato della salute – una salute che sia estesa non solo alla persona ma anche al mondo animale, al clima, all'ambiente – credo possa aiutare un po' tutti. Credo che un nuovo approccio a una salute più globale e più attenta, valorizzato anche dai meccanismi che la tecnologia ci può dare, dalla digitalizzazione all'intelligenza artificiale, possa contribuire a diffondere meglio una cultura di prevenzione dei problemi di salute"."Bisogna costruire lavoro ma il problema è quale lavoro troveremo per il futuro. Oggi si dice che due bambini su tre che oggi nascono non non si sa che lavoro potranno fare. La questione non è, dunque, solo trovare lavoro ma quale lavoro. C'è un adattamento lavorativo, sta cambiando molto il sistema. La nuova normalità implicherà anche un nuovo lavoro: dobbiamo creare gli elementi di conoscenza, dobbiamo 'imparare ad imparare' e quindi dobbiamo anche insegnare all'apprendimento costante, continuo. È nella cultura, nella formazione e nell'istruzione che si deve trovare una risposta di fondo. Nello stesso tempo adesso vanno messi in atto dei sistemi di attenuazione dell' ammortizzazione che nel campo del lavoro possono trovare il giusto dimensionamento e anche dare i giusti tempi per un cambiamento che credo che sia però già nelle cose".