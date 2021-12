Unem conferma forte aumento consumi petroliferi trainati da carburanti per auto

(Teleborsa) -(+13,8% sul 2020) e di nuovo(2019). E' quanto emerge dall'ultimo report mensile dell'- Unione energie per la mobilità, che stima un volume di, 580mila in più rispetto al 2020 ed appena 3mila in meno rispetto al 2019.Un risultato determinato dal recupero dei carburanti per autotrazione che hanno evidenziato volumi superiori a quelli del 2019 (+94.000 tonnellate), a fronte di un andamento ancora negativo dei carburanti per aerei (-115.00 tonnellate rispetto al 2019), che scontano il drastico calo del traffico rispetto ai record pre-pandemia.(benzina + gasolio) sono(+5,4% sul 2019) beneficiando di un contesto economico in miglioramento e dell’aumento dell'uso die mezzi privati sia nel quotidiano sia nei giorni festivi, legato anche ad una crescita dei consumi di servizi: viaggi e attività ricreative come cinema, teatri, stadi e discoteche. Il, nonostante unrisente del confronto con la situazione di forti limitazioni dell’aviazione civile nel novembre 2020, presenta volumi ancoraA parte i carburanti (compreso il gpl autotrazione), che hanno avuto una decisa ripresa, vanno rilevati i segni negativi della carica petrolchimica netta (-5,5%), dei lubrificanti per usi industriali (-7,4%) e dei bitumi (-29,5%) che nella prima parte dell’anno avevano invece mostrato trend molto positivi.Unem stima un recupero di consumi petroliferi di, anche se gli effetti della quarta ondata pandemica potrebbero farsi sentire in misura più marcata del previsto.