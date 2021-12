Unicredit conclude progetto per Terzo Settore: nasce il Social Change Manager

UniCredit

(Teleborsa) -il percorso organizzato da, nell’ambito della sua Banking Academy, in collaborazione con– Centro di Ricerca Tiresia, MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business,Il progetto è, protagonista della ripartenza del Paese, e pone al centro una nuova figura professionale, ilin grado di accelerare i processi di innovazione e cambiamento nelle organizzazioni non profit e for profit in cui operano. Il percorso ha previsto 7 talk nazionali, 14 seminari territoriali, una library di contenuti on demand. Al termine, i partecipanti hanno ottenuto l, una certificazione digitale di conoscenze, abilità e competenze acquisite, certificate dal MIP, che permetteranno di supportare e co-progettare modelli di business sostenibili e individuare le tecnologie digitali adatte a generare un impatto positivo sulla comunità.Road To Social Change ha previsto anche unadi community building. Sono stati infattiche rispondono ad altrettante sfide economiche che coinvolgono il Terzo settore: valorizzare le filiere culturali turistiche e agroalimentari, generare nuove infrastrutture sociali, rigenerare i luoghi coinvolgendo la comunità, sviluppare un welfare comunitario ed economie coesive, promuovere l’economia circolare attraverso le comunità intraprendenti; promuovere città e nuovi ecosistemi inclusivi.La giornata è stata aperta dai saluti di benvenuto d, Head of UniCredit Italy., Presidente di UniCredit, ha introdotto le organizzazioni vincitrici della call Road to Social Change. "La crisi Covid ha messo ancora di più in luce l’interdipendenza economica tra i diversi attori sociali pubblici e privati e l’importanza di creare le condizioni affinché si inneschi una contaminazione virtuosa tra impresa, finanza, teorzo settore e Stat", ha sottolineato Padoan, ricordando che la banca "svolge già un ruolo importante nel quadro delle tematiche ESG e, in quanto leader nel settore della finanza sostenibile, mira a indirizzare l’allocazione del capitale verso attività economiche che generano un impatto positivo sulla società. Il progetto Road to Social Change è parte integrante di questo approccio".