Unicredit e RINA per la finanza sostenibile delle imprese italiane

(Teleborsa) -e RINA hanno stretto une a sottoscrivere finanziamenti a medio-lungo termine legati a obiettivi ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG-linked).L’accordo prevede infatti che RINA, in qualità di preferred partner, metta a disposizione delle imprese clienti di UniCredit la propria expertise per consentire la migliore individuazione degli obiettivi ESG cui legare gli investimenti da finanziare attraverso minibond o prestiti bancari.In particolare, RINA supporterà le imprese clienti di UniCredit nell’interpretazione degli standard ESG nazionali e internazionali, nella due diligence preliminare, nella definizione degli indicatori di performance (KPI) rilevanti ai fini degli obiettivi ESG, nel monitoraggio periodico e nella verifica finale del raggiungimento degli obiettivi stessi."La sostenibilità è parte integrante del nostro modo di fare banca e per questo supportiamo concretamente i clienti e le comunità in un impegno corale per la transizione verso un’economia a minore impatto ambientale e maggiore inclusività - ha dichiarato-. Abbiamo tra i nostri target strategici quello di ampliare costantemente la gamma dei prodotti e dei servizi legati a obiettivi ESG. In questo contesto, l'accordo con RINA ci consente di ottimizzare il supporto fornito alle imprese anche nel processo di strutturazione dei prestiti e delle obbligazioni legate a obiettivi sostenibili”."Siamo fieri di essere al fianco di UniCredit anche con questa linea di servizi: un altro esempio concreto di come le nostre due realtà siano in campo ogni giorno per promuovere uno sviluppo sostenibile del tessuto imprenditoriale italiano - ha aggiunto-. Questa partnership ci consente di mettere a disposizione delle aziende le competenze e il know-how che RINA ha sviluppato sui temi ESG con un più ampio obiettivo di diffondere una cultura e un interesse per queste tematiche, che, siamo sicuri, saranno sempre più determinanti per sostenere la crescita delle aziende già nel breve periodo".