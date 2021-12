Auto, UNRAE: Italia unico tra i grandi Paesi che non prevede sostegni alla domanda veicoli green

(Teleborsa) - “L’Italia è anche l’unico fra i Paesi più grandi a non prevedere sostegni alla domanda di veicoli a zero o bassissime emissioni. Se questo atteggiamento di indifferenza da parte del Governo resta inalterato, c’è da chiedersi come sia pensabile arrivare ai target di diffusione delle nuove tecnologie proposti in Europa”. Ha così commentato, Direttore Generale dell’, i dati relativi al crollo dellein Europa (più Paesi Efta e Regno Unito) a novembre (-17,5%).Cardinali ha rimarcato l’assenza di unada parte delle istituzioni centrali: “mentre le Case automobilistiche già da molti anni sono impegnate con propri programmi didei loro prodotti, è necessario che vengano varate misure per accelerare la transizione della domanda verso le nuove tecnologie, con incentivi all’acquisto di veicoli di ultima generazione e sviluppo di adeguate infrastrutture di ricarica”. Necessaria anche, secondo Cardinali, “una complessiva riforma dell’, in particolare per i veicoli aziendali, categoria che in Italia è penalizzata rispetto agli altri Paesi europei”.