Banche, BCE: stop a deroga su coefficiente di liquidità da gennaio 2022

(Teleborsa) - La Banca Centrale Europea (BCE) ha deciso dila misura di sgravio della liquidità che ha consentito alle banche dell'eurozona di operare con undurante la pandemia. Nel marzo 2020 Francoforte aveva incoraggiato le banche a utilizzare le proprie riserve di liquidità per sostenere l'economia, consentendo loro di operare con un coefficiente di copertura della liquidità inferiore al 100% almeno fino alla fine del 2021 per dare loro il tempo sufficiente per ricostituire queste riserve.Il coefficiente di copertura della liquidità di una banca è il. Le banche devono mantenere un coefficiente di copertura della liquidità superiore al 100% durante i periodi normali in modo da poter utilizzare tale riserva in caso di stress di liquidità. Ciò significa che le attività altamente liquide di una banca devono almeno corrispondere alla liquidità che si aspetterebbe di perdere entro 30 giorni in una situazione di stress."Poiché la misura di soccorso specifica concessa all'inizio della pandemia non è stata prorogata, la BCE si aspetta che tutte le banche mantengano un coefficiente di copertura della liquidità superiore al 100% a partire dal 1° gennaio 2022 - si legge in una nota dell'Eurotower -, rispetto al 140% circa prima della pandemia".