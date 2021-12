Bank of Japan lascia fermi i tassi, ma riduce sostegno economico

(Teleborsa) - La banca centrale del Giappone ha lasciato invariato il target dei tassi di interesse di breve termine al -0,1%, e dei titoli di stato a 10 anni attorno allo zeroL'istituzione guidata daha deciso tuttavia di ridurre le misure di sostegno lanciate con l'esplosione della pandemia Covid-19 annunciando il lancio del tapering dei suoi acquisti di corporate bond e di commercial paper. A partire dal prossimo aprile, la Bank of Japan (BoJ) ridurrà gradualmente gli acquisti di corporate bond e commercial paper, riportandoli ai livelli pre-pandemia.Una mossa che segue il, per far fronte alla fiammata dell'inflazione. Laha annunciato un raddoppio da 15 a 30 miliardi di dollari della riduzione degli acquisti di titoli ed ha fatto sapere che nel 2022 i rialzi dei tassi potranno essere tre. Laha alzato il tasso di riferimento allo 0,25% dallo 0,10% mentre laha lasciato fermo il costo del denaro, come previsto, ma le sue indicazioni riguardo i programmi di sostegno all'economia sono risultate più restrittive delle attese.