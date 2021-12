Coronavirus in Italia, oggi 28.632 nuovi casi. Boom nel Regno Unito

(Teleborsa) - Sonoin Italia a fronte ditamponi, tra molecolari e antigenici con il tasso di positività che sale alle vittime. Questi i dati di oggi, venerdì 17 dicembre, diffusi come ogni giorno dal Ministero della Salute per fare il punto sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese.Le fasce di età che registrano i più altisettimanali persono quelle pediatriche (, 0-9 anni; 302, 10-19 anni) e quelle tra 30 e 49 anni (215, 30-39 anni; 243, 40-49 anni). Il dato emerge dal monitoraggio settimanale della cabina di regia. Una "più elevata copertura vaccinale, in tutte le fasce di età, anche quella 5-11 anni, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo rappresentano - si legge - strumenti necessari a contenere l'impatto dell'anti emergenti"."Buon Natale, buone festività, che ci portino a un sereno anno nuovo: il Natale è un momento di compere e assembramenti, ma dobbiamo continuare a essere responsabili". Cosìvisitando l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. "Gli italiani – ha aggiunto – stanno facendo lezione al mondo: i successi che vediamo, di cui anche la stampa internazionale ci dà atto, sono merito della grande squadra Italia".Da lunedì, intanto,Il ministroPer il terzo giorno consecutivo, intanto, nelnelle ultime 24 ore, con 111 morti. Quasi raddoppiati i contagi giornalieri da Omicron, a 3.201, per un totale di 14.90.