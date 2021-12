Enel, sede di Milano ottiene livello "platinum" per certificazione WELL Buildng

Enel

(Teleborsa) - La, situata in Via Carducci, si è aggiudicata il, attestandosi tra gli edifici certificati con uno dei punteggi più alti al mondo (91/100). "Il riconoscimento – fa sapere Enel in una nota – è in linea con l'impegno di Enel per mettere le persone al centro della propria azione, attraverso strumenti che garantiscano la presenza e il mantenimento delle condizioni di benessere fisico e psicologico".L'edificio, di circa 9.500 metri quadrati, è stato progettato dall'architetto Giò Ponti nel 1952 per la società Edison. A seguito di una ristrutturazione completata nel 2019, Enel ha deciso di intraprendere il, integrando soluzioni ad alto contenuto tecnologico per raggiungere elevati standard di qualità di illuminazione (naturale e artificiale), acustica degli spazi, bassa/nulla concentrazione di contaminanti nell'aria, ergonomia degli spazi e delle postazioni, integrazione del verde, valorizzazione culturale e artistica del sito."Il raggiungimento da parte di Enel di WELL Platinum per i suoi uffici di via Carducci a Milano è eccezionale – commenta–. Enel partecipa anche al nostro programma WELL Portfolio come parte del suo impegno per le prestazioni ambientali, sociali e di governance (ESG), estendendo i vantaggi di WELL su larga scala a quasi 30mila impiegati in 547 sedi in Italia, Perù e Brasile. Con WELL, Enel stabilisce un alto livello di leadership per le aziende in Italia e nel mondo"."Con l'ottenimento di questo importante traguardo – commenta–. Enel conferma la propria attenzione all'innovazione e al benessere delle persone anche nella gestione delle sedi di lavoro. Il costante impegno che garantiamo ai nostri clienti nei confronti dell'ambiente si riflette, con azioni concrete, anche nei confronti di tutte le persone che fanno parte del gruppo Enel"."Quando ho incontrato per la prima volta il team di Enel, – afferma– era evidente che si impegnavano nei confronti dei propri dipendenti e che perseguire WELL ai massimi livelli era un motivo di orgoglio. Mi congratulo con loro per questo risultato significativo e plaudo alla loro leadership in Italia e nel settore delle utility globali".Il conseguimento di questa certificazione – sottolinea la nota – avviene all'interno di un più ampioche sta interessando gradualmente tutto il patrimonio immobiliare dell'azienda in Italia.