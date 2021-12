Eventi e scadenze del 17 dicembre 2021

DiaSorin

(Teleborsa) -Settima Conferenza su Finanza e Consumi delle Famiglie - Conferenza organizzata dalla Banca d'Italia e dalla Banca Centrale Europea. L'obiettivo è quello di riunire economisti leader ed emergenti per presentare e discutere recenti analisi sui comportamenti finanziari delle famiglie. La conferenza si terrà virtualmente via WebexBOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiRating sovrano - Lussemburgo e Slovacchia - Moody's pubblica la revisione del merito di creditoIstat - Prezzi delle abitazioni - III Trimestre 2021 VBanca d'Italia - Investimenti diretti per paese controparte8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di novembreScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB; Scadenza Futures su dividendi e su FTSE MIB Div- Appuntamento: Investor Day 2021 - presentazione piano strategico. L’AD Carlo Rosa risponderà poi a domande e richieste di approfondimento