Festival Economia di Trento: scelto il tema incentrato su impatti post-pandemia

(Teleborsa) -: questo il tema della diciassettesima edizione delche si svolgerà dal 2 al 5 giugno 2022.La, per il tramite dinsieme al, promuoverà l’organizzazione del Festival nel triennio 2022-2024, mentre il Comune condividerà proposte e contenuti del Festival in una logica di coerenza con l’offerta culturale e turistica della città.L’apporterà il proprio contributo attraverso la partecipazione al Comitato Scientifico, che avrà la responsabilità di indicare le linee guida del programma scientifico del Festival, ed offrirà un contributo logistico al Festival, mettendo a disposizione di spazi dell’ateneo per l’organizzazione degli eventi e contribuendo alle iniziative rivolte alla comunità studentesca.Nel frattempo, fervono i lavori per ladel tradizionale appuntamento, che fa del capoluogo trentino il luogo di riferimento per l’incontro ed il dibattito dei protagonisti nazionali ed internazionali dell’economia, delle Istituzioni, dell’impresa, del mondo accademico, filosofico e giornalistico e che punterà in questa edizione ad un maggior coinvolgimento della cittadinanza, del territorio e dei target famiglie e giovani. A tale scopo, gli organizzatori hanno definito la composizione del, presieduto dal Direttore Responsabile del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, ed istituito un, composto da Lucia Annunziata (giornalista), Emma Marcegaglia (Presidente B20), Paolo Magri (Vicepresidente Esecutivo e Direttore ISPI), Monica Mondardini (Amministratore Delegato CIR), Giulio Sapelli (Consigliere Fondazione Eni Enrico Mattei), Giulio Tremonti (Presidente Aspen Institute Italia).La scelta del tema della 17esima edizione ha origine dalla ro, sta producendo e produrrà. La portata della crisi economica seguita all’emergenza sanitaria ha richiestoin tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Cina fino all’Europa. Laè tornata nell’agenda di tutti i governi e istanno crescendo ovunque. L’ha avviato cambiamenti fondamentali dove le comunità torneranno a giocare un ruolo fondamentale. Un filo conduttore che orienterà il ricco palinsesto di incontri, eventi, talk e keynote a cui prenderanno parte opinion leader di rilevanza nazionale ed internazionale e personalità di spicco tra scienziati e ricercatori, rappresentanti della società civile e delle istituzioni, economisti, imprenditori, manager e rappresentanti delle più importanti realtà accademiche in Italia e nel mondo.Un palinsesto dinamico ed innovativo che, accanto agli appuntamenti tradizionali del Festival, proporrà una nutrita agenda di iniziative rivolte anche ai giovani e alle famiglie: ilcon contenuti speciali, culturali, didattici, ma anche trasversali e di infotainment, e con il coinvolgimento di talent, creator e influencer.