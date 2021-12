Future USA in ribasso in attesa dell'Opening Bell

FedEx

Rivian

Johnson & Johnson

Pfizer

Moderna

Darden Restaurants

Winnebago

Steelcase

(Teleborsa) - Wall Street è pronta per un'ultima seduta di settimana contraddistinta dal colore rosso, con i futures dei tre principali indici che indicano che. Spicca il, con gli investitori preoccupati dell'impatto dei tassi di interesse più elevati e della variante Omicron. Il mercato si trova inoltre a soppesare lenei giorni scorsi. "Tutte e tre le principali banche centrali chiamate a prendere decisioni durante questa settimana hanno dimostrato di non ritenere più i rischi al ribasso per l'attività economica, nei prossimi mesi, superiori rispetto alla necessità di affrontare la pressione dell'inflazione", ha commentato Adrian Hilton, responsabile tassi globali di Columbia Threadneedle Investments, con riferimento a FED, Bank of England e BCE.Il contratto sulmostra un -0,39% a 35.755 punti, mentre quello sullomostra un ribasso dello 0,64% a 4.638 punti. Il derivato sulsegna un -1,09% a 15.690 punti.Sul, non sono attesi dati significativi nella giornata odierna. Tra ici sono(ha battuto le attese per ricavi e utili nell'ultimo trimestre),(ha pubblicato la prima trimestrale da quotata, che mostra un'ampia perdita),(il CDC ha raccomandato i vaccini "concorrenti"),(hanno diffuso trimestrali).