Giornata da dimenticare per il mercato americano

(Teleborsa) -, con ilche accusa una discesa dello 0,99%; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l', che scivola a 4.619 punti. In discesa il(-1,2%); come pure, negativo l'(-1,17%). Continuano le, con gli investitori preoccupati dell'impatto dei tassi di interesse più elevati e della variante Omicron. Wall Street ha invertito la direzione, già nella giornata di ieri, dopo il rally nella sessione di mercoledì, quella in cui la Federal Reserve ha annunciato un piano più aggressivo per ridurre i suoi acquisti di asset e ha segnalato la possibilità di tre rialzi dei tassi nel 2022.Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,60%),(-1,56%) e(-1,40%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+1,5%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,55%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,52%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,47%.Affonda, con un ribasso del 2,31%.Al top tra i, si posizionano(+12,77%),(+1,33%),(+1,15%) e(+0,58%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,30%.Crolla, con una flessione del 2,72%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,61%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,61%.