Giornata da dimenticare per il mercato americano

(Teleborsa) -, con ilche accusa una discesa dell'1,31%; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 4.631 punti, in calo dello 0,80%. In frazionale calo il(-0,39%); con analoga direzione, in rosso l'(-1%). In controtendenza rispetto alla giornata di ieri, oggi sono i(cioè quelli legati strettamente all'economia) quelli più venduti, con gli investitori che si trovano a valutare la decisione della Federal Reserve di porre fine più rapidamente alla politica accomodante messa in campo durante la pandemia.In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-2,19%),(-1,54%) e(-1,11%).Tra i(+1,71%) e(+1,67%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,20%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,94%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,74%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,37%.(+12,65%),(+3,45%),(+3,24%) e(+2,77%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,29%.In caduta libera, che affonda del 2,88%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,81 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,63%.