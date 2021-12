IEG, a Vicenzaoro January 2022 la Confederazione mondiale della gioielleria

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -sceglie(21-26 gennaio nel quartiere fieristico di Vicenza) – manifestazione di riferimento per l'oreficeria e la gioielleria internazionale firmata– per i propri appuntamenti di rilievo confermando la storica collaborazione con IEG che prosegue da oltre 10 anni.Ilsessione conclusiva delche si è svolto nell'arco di otto giorni nel novembre scorso. Un evento ibrido, che vedrà coinvoltiriuniti in presenza nel quartiere fieristico vicentino e che verrà trasmesso contemporaneamente in streaming coinvolgendo gli stakeholder da tutto il mondo. Sarà un momento fondamentale – spiega IEG in una nota – per fare il punto a livello globale sul settore e sugli standard industriali internazionali per i comparti dei diamanti, pietre colorate, perle, laboratori di gemme, metalli preziosi, corallo e approvvigionamento responsabile e sarà anche l'occasione per mettere a punto ilrelativo alle attività responsabili e sostenibili nel settore e alla cooperazione di CIBJO con le Nazioni Unite."Desideriamo ringraziare IEG e il suo team di Vicenza per la generosa offerta di ospitare la nostra Assemblea Generale, e così facendo fornire l'opportunità di incontrarsi faccia a faccia dopo un periodo di oltre due anni – ha detto il–. La pandemia COVID ha insegnato a tutti noi come la vita può continuare online, ma è impossibile sostituire l'elemento di interazione fisica. Sviluppando il suo formato ibrido, Vicenzaoro è stato pioniere di un nuovo modo di condurre il business, e siamo lieti di poterne usufruire. Spero che quanti più membri possibili saranno in grado di fare il viaggio a Vicenza nel mese di gennaio."Alla vigilia dell'Assemblea Generale CIBJO, il 23 gennaio,su approvvigionamento responsabile, attivismo sociale e sostenibilità nel settore della gioielleria. Il primo, "su come, per soddisfare la forte domanda di gioielli di pregio e il profondo cambiamento culturale in corso, i dettaglianti possano attivarsi per dimostrare il loro impegno a rispondere alle aspettative dei consumatori, sostenendo iniziative di sostenibilità e comunicando gli impatti positivi della gioielleria sulla società. Il secondo, dal titoloapprofondirà, invece, come l'aumento dell'uso delle nuove tecnologie di produzione consenta sia una maggiore precisione nei pezzi finiti e nei processi di fabbricazione sia una maggiore creatività, contribuendo ad attrarre una gamma più inclusiva e diversificata di designer di gioielli e un uso più diffuso di materiali alternativi.