PIL, Prometeia alza le stime sul 2021: in Italia +6,3%

(Teleborsa) - L'chiuderà il 2021 in crescita del 6,3% e il 2022 del 4%. È quanto stimato dalla società di consulenza italiana Prometeia che ha così visto al rialzo le sue precedenti previsioni. Il PIL del Paese continuerà poi a crescere comunque su ritmi superiori a prima della crisi e della media dell'eurozona (+2% nel 2024). La stima è contenuta all'interno deldi dicembre.Nonostante il rallentamento atteso per il, le prospettive per l'andamento della ripresa in Italia rimangono infatti buone. Su tutto però, sottolinea Prometeia, aleggia l'incognita del, con le possibili nuovenecessarie per contrastare la diffusione della variante Omicron. L'Italia appare comunque fra i Paesi meglio posizionati nella lotta al Covid-19.La società di consulenza stima un'in Italia all'1,8% nel 2021 che l'anno successivo si dovrebbe portare su 2,1% per ripiegare poi all'1,6% nel 2024.