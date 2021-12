Upb, per PNRR e riforma della Giustizia disposte 27.568 assunzioni

(Teleborsa) - Per l'attuazione dele della riforma dellail Governo ha previsto, prevalentemente con rapporti di lavoro a tempo determinato (solo il 4,5 per cento è a tempo indeterminato). Circa il 90 per cento delle assunzioni è destinato alle Amministrazioni centrali (AC), con una forte prevalenza delper il rafforzamento dell’Ufficio di processo. La restante parte è assegnata alle Amministrazioni locali: 3.367 unità, ripartite tra professionisti ed esperti, concorso Coesione Sud e Segretari Comunali e Provinciali.Sono i numeri indicati dall'che ha analizzato il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche previsto da Palazzo Chigi. "Il provvedimento contiene misure volte al rafforzamento delladelle pubbliche Amministrazioni funzionale all‘attuazione del PNRR e per l’efficienza della giustizia”, si legge nel documento. "Gli interventi – prosegue – si articolano su più livelli con l’obiettivo di rispondere, da un lato, alle nuove esigenze legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, dall’altro, ad alcune delle criticità che caratterizzano, da tempo, le Amministrazioni pubbliche (AP)".In particolare, per ildestinato alla realizzazione degli interventi previsti nel, le misure prevedono nuove modalità nelle procedure di reclutamento e la possibilità di derogare ad alcuni limiti contrattuali previsti nella normativa vigente. Contestualmente, la norma dispone un incremento, prevalentemente legato al PNRR, dellae, infine, la revisione di alcuni aspetti dell’ordinamento del pubblico impiego (tra cui l’accesso per concorso alla prima fascia della dirigenza e l’istituzione di una nuova area funzionale intermedia tra funzionari e dirigenti).In sintesi, conclude l'Upb, "vi è certamente unodi rafforzare la capacità tecniche delle AP, fortemente indebolite se non annullate negli ultimi decenni, quando si è rinunciato a svolgere direttamente funzioni quali la progettazione e la valutazione tecnica ed economica degli investimenti, affidandosi invece alla consulenza di professionisti del settore privato. La ristrettezza dei tempi, tuttavia, costringe a una semplificazione delle procedure di selezione non priva di rischi riguardo alla qualità del personale che verrà reclutato. Su unpiù lungo, il rafforzamento delle strutture tecniche delle AP dipenderà molto dal modo in cui verrà realizzata la, che viene istituita con questo provvedimento".