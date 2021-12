Bankitalia, flessibilità gestione PEPP e APP ha garantito a BCE maggiore efficacia

(Teleborsa) - La strategia della BCE ha funzionato nell'allentare le condizioni del credito in piena pandemia, grazie soprattutto all'estrema flessibilità con cui sono stati attuati i due programmi di acquisto asset: il programma anti -pandemico e Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), inizialmente di 750 miliardi poi portato a 1.850 miliardi, ed il piano di acquisto asset Asset Purchase Programme (APP) portato a metà marzo a 120 miliardi di euro.E' quanto emerge da una pubblicazione della Banca d'Italia, la Nota "Assessing the flexible implementation of the ECB's pandemic asset purchases", curata da ricercatori dell'Istituto di Via Nazionale. L'impatto è stato stimato con un nuovo modello metodologico che ha consentito di valutare sia l'annuncio che gli effetti di attuazione (flussi di acquisti di attività) da parte della BCE.Dallo studio emerge che il programma PEPP e la dotazione aggiuntiva nell'ambito del programma APP hanno portato ad una riduzione complessiva dei rendimenti dei titoli di Stato a lungo termine e dei tassi privi di rischio, a marzo e aprile 2020, rispettivamente di circa 60 e 25 punti base.L'uso della flessibilità temporale nell'attuazione degli annunciati stock di acquisti - spiegano i ricercatori - ha contribuito in modo significativo a questi effetti. In caso di un'implementazione a ritmo costante, la riduzione dei rendimenti dei titoli di stato e dei tassi privi di rischio sarebbe stata inferiori e rispettivamente di circa 15 e 5 punti base.Quindi ne emerge che l'efficacia dei programmi di acquisto di attività, sebbene in gran parte guidati da annunci ufficiali, non potrebbe essere valutata integralmente senza considerare anche il contributo dei flussi di acquisto effettivi.