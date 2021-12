Borse europee negative assieme a Milano

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che, in accordo con gli altri Listini continentali, conferma la pessima performance dell'avvio. A pesare sul sentiment degli investitori è ancora una volta la, ma soprattutto la. Tale mossa che punta ad aumentare la liquidità del sistema bancario per i finanziamenti alle imprese viene interpretata dagli addetti ai lavori come risposta ad un rallentamento dell'economia più marcato del previsto. Altra variabile che pesa sul sentiment degli investitori è lodopo il "no" del senatore democratico Joe Manchin al programma da circa 2mila miliardi di dollari che mira a sostenere la ripresa post Covid.Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,127. L'è sostanzialmente stabile su 1.797,1 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 68,6 dollari per barile, in forte calo del 3,19%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +130 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,92%.crolla, con una flessione dell'1,60%,scende dello 0,98%, e calo deciso per, che segna un -0,9%. Pioggia di vendite sul listino milanese, che scambia con una pesante flessione dell'1,80%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il, che continua la seduta a 28.612 punti., segna un buon incremento, che riporta un +1,64% rispetto al precedente.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,16%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,12%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,03%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,99%.di Milano,(+1,84%),(+1,74%),(+1,10%) e(+1,09%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,42%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,05%.In caduta libera, che affonda del 3,96%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,53 punti percentuali.