Dazn, Codacons: su abbonamenti multiuso Antitrust si impegna a monitorare comportamento della società

(Teleborsa) - Sui contratti proposti al pubblico dal’si impegna a monitorare il comportamento della società al fine di verificare la sussistenza di eventuali comportamenti in violazione del Codice del consumo. Lo fa sapere la stessa Autorità, rispondendo ad un esposto presentato dalL’associazione dei, infatti, dopo le indiscrezioni circa la possibile decisione di Dazn di bloccare gli abbonamenti multiuso a partire della metà di dicembre 2021, aveva presentato una istanza all’Autorità chiedendo di intervenire con urgenza a tutela dei clienti della società – spiega il Codacons – Oggi l’Antitrust risponde all’esposto dell’associazione informando che: “L’Autorità ha ritenuto che risultino assenti gli elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti, in quanto, ad oggi, la pratica segnalata non è stata posta in essere dalla società Dazn Limited. Il Professionista, tra l’altro, in due successivi comunicati stampa (11 e 17 novembre 2021), ha ribadito la sua intenzione di non procedere ad alcun cambiamento contrattuale nell’ambito dell’attuale. L’Autorità, in ogni caso, continuerà a monitorare la condotta della Società, al fine di verificare la sussistenza di eventuali comportamenti in violazione del Codice del consumo”.Verificheremo ildi Dazn e le condizioni proposte al pubblico in occasione del prossimo campionato di calcio, e siamo pronti a intervenire a tutela deie deiqualora la società dovesse adottare decisioni lesive dei diritti degli utenti – conclude il Codacons.