Eni, KPMG e Open-es partner per ecosistema sostenibile aperto alle imprese

Eni

(Teleborsa) - KPMG entra a far parte del gruppo dei partner, Boston Consulting Group (BCG) e Google Cloud che unisce fornitori, clienti, banche e istituzioni in un percorso comune di crescita e collaborazione sulle dimensioni della sostenibilità.Coinvolgendo l'intera catena del valore,, rendendo concreta la sinergia tra la sostenibilità e i modelli di business. Con unapiattaforma innovativa, Open-es favorisce la diffusione della cultura della reportistica e della misurazione dei risultati non economici, consentendo a tutte le imprese di crescere e migliorare le proprie performance ESG e creare sinergie e collaborazioni tra tutte le realtà che ne fanno parte.Creare una nuova idea di futuro sostenibile è possibile attraverso la collaborazione tra imprese, banche e istituzioni, ciascuno mettendo a disposizione le proprie conoscenze e la propria esperienza, senza prescindere dallo sviluppo di modelli di business, che producano sì crescita e sviluppo, ma in modo sostenibile e nel rispetto dei principi di economia circolare lungo l'intera catena del valore.Aderendo all'iniziativa Open-es,, una sfida che oggi più che mai tutte le realtà sono chiamate ad affrontare, anche alla luce dell'evoluzione normativa in tema di rendicontazione delle informazioni di carattere non finanziario e dei piani per ridurre gli impatti del proprio business. KPMG intende sostenere Open-es, mettendo a disposizione le proprie competenze professionali sulle tematiche di Sostenibilità, e supportare lo sviluppo e l’evoluzione della piattaforma anche in relazione agli aggiornamenti normativi sulle metriche ESG, in modo da allargare la gamma di servizi offerti e promuoverne l’utilizzo da parte di nuovi settori e imprese.L'approccio e le finalità di Open-es sono coerenti con la strategia ESG di KPMG (“KPMG Impact”) che prevede l’impegno del Network globale su 5 macro-aree:sviluppo di strategie ESG, modelli di finanza sostenibile, reporting di sostenibilità, modelli di analisi degli impatti e strumenti di supply chain sostenibile.