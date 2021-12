Eventi e scadenze: settimana del 20 dicembre 2021

Nike

(Teleborsa) -Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella sarà alla Farnesina per la XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d'Italia, alle ore 10:00 e alle ore 17:30 al Quirinale per la Cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno con i Rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze Politiche e della Società civileAssogestioni: "Confusione e paura sulla sostenibilità. Come orientare le scelte green" - Giorgio De Rita, Segretario Generale Censis, e Vittorio Ambrogi, Presidente del Comitato Comunicazione di Assogestioni, commenteranno i nuovi risultati dell'Osservatorio Assogestioni-Censis sulla sostenibilitàConsiglio dell'UE - Consiglio "Ambiente"CNEL - Evento istituzionale - Comitato del CNEL per l’esame degli atti dell’Unione europeaBanca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della relazione semestrale al 31 ottobre 2021- Appuntamento: Presentazione analisti10.00 -- Appuntamento: Press briefing virtuale dedicato alla presentazione dell’Outlook per l’anno 2022. Gli speaker saranno Filippo Di Naro, Direttori Investimenti di ANIMA e Fabio Fois, Responsabile Investment Research & Advisory di ANIMACassa Nazionale Dottori Commercialisti - Termine pagamento eccedenze contributive 2021.Banca d'Italia - Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Indicatori di solidità finanziaria; Titoli di debito8.00 - Economia - Gran Bretagna - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna11.00 - CNEL - Presentazione del XXIII Rapporto sul mercato del lavoro - Il XXIII "Rapporto sul Mercato del lavoro e la contrattazione 2021" del CNEL sarà presentato nell'ambito di un'assemblea tematica presieduta dal presidente Tiziano Treu. Sono previsti gli interventi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando; dell'Head of Unit ad interim for Social Policies Eurofound, Massimiliano Mascherini; e del Director for Employment, Labour and Social Affairs OECD, Stefano Scarpetta15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Risultati di periodo- Risultati di periodoBOJ - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- CDA: Bilancio8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di novembre12.00 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella, al Quirinale, consegnerà il Tricolore agli atleti in partenza per le Olimpiadi invernaliItalia - Chiusura mercato after hours della Borsa di MilanoTesoro - Comunicazione BOT-CTZInghilterra - Chiusura anticipata della Borsa di LondraHong Kong - Chiusura anticipata della Borsa di Hong KongSingapore - Chiusura anticipata della Borsa di SingaporeItalia - Borsa di Milano chiusa per festivitàSpagna - Borsa di Madrid chiusa per festivitàStati Uniti - Borsa di New York chiusa per festivitàFrancia - Chiusura anticipata della Borsa di ParigiGermania - Borsa di Francoforte chiusa per festivitàAustralia - Chiusura anticipata della Borsa di Sidney