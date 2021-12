Generali, siglata partnership tra "The Human Safety Net" e "Con i Bambini"

(Teleborsa) - Le famiglie con bambini piccoli che vivono in contesti piu` vulnerabili beneficeranno del raddoppio dei centri a sostegno alla genitorialita` in tutta Italia, grazie alla collaborazione frae l'impresa socialeLa nuova collaborazione tra The Human Safety Net – movimento globale di persone che aiutano persone creato dalla compagnia assicurativa internazionale Generali e attivo attraverso i centri Ora di Futuro / The Human Safety Net, – e Con i Bambini, – societa` senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud e nata nel 2016 per attuare i programmi del "Fondo per il contrasto della poverta` educativa minorile", –L'accordo – spiega Generali in una nota – si colloca nell'ambito dellein collaborazione con altri enti co-finanziatori interessati a sperimentare interventi volti al contrasto della poverta` educativa minorile e nell'ambito distrategia pluriennale che mira ad amplificare l'impatto sociale di The Human Safety Net, incoraggiando il coinvolgimento di altre organizzazioni che condividono gli obiettivi e costruendo cosi` una collaborazione intersettoriale tra pubblico, privato e sociale.Con unThe Human Safety Net e Con i Bambini stanno supportando ilcon l'obiettivo di raggiungere altri 7.200 genitori e 6mila bambini, espandendo il modelloin 15 localita` in tutta Italia."Con The Human Safety Net – ha commentato il– stiamo affrontando sfide importanti e con 'Scale Up Impact' sosteniamo questi programmi con investimenti strategici pluriennali. Il nostro obiettivo e` di mobilitare una rete piu` ampia per ottenere risultati ancora maggiori. Per questo motivo siamo lieti che 13 aziende, fondazioni e agenzie abbiano scelto di co-investire con noi in questa prima fase del programma, sostenendo i quattro progetti di ONG che abbiamo selezionato. Il nostro Programma Per le Famiglie sostiene i genitori che vivono in contesti vulnerabili fornendo centri e corsi di sostegno alla genitorialita`. Oggi siamo soddisfatti di unire le forze con Impresa Sociale Con I Bambini per raddoppiare il numero dei centri Ora di Futuro / The Human Safety Net in tutta Italia. Siamo convinti che contribuira` a costruire basi piu` solide per i bambini del futuro".Laguidera` la nuova collaborazione con l'impresa sociale Con i Bambini. Il programma coinvolgera` anche molti altri stakeholder, compresi i comuni, con l'ulteriore sostegno della Cooperativa Sociale Orsa e dell'Associazione Porta Aperta."Siamo molto soddisfatti di questa 'alleanza' con The Human Safety Net e Generali, rivolta a migliorare il presente e il futuro di tanti bambini e bambine e dei loro genitori, attraverso il rafforzamento dei servizi e un maggiore impatto delle comunita` educanti nei territori coinvolti – ha affermato il–. Questa azione cofinanziata e` parte di un vastissimo cantiere di lotta alla poverta` educativa che riunisce oltre 7.100 organizzazioni tra terzo settore, scuole, istituzioni e privati raggiungendo mezzo milione di bambini e ragazzi, privilegiando una logica di sistema che pone al centro delle azioni i bambini. La poverta` educativa e` un fenomeno complesso perche´ e` multidimensionale, interessa le condizioni economiche, la salute, gli aspetti relazionali e in generale implica la mancanza di opportunita` che, purtroppo, oggi coinvolge un terzo dei minori in Italia sia pure in modi differenziati. Per contrastarla in modo efficace e` importante partire dall'infanzia, implementando le alleanze educative e il coinvolgimento di tutti gli attori interessati. L'alleanza con The Human Safety Net estende un cantiere educativo gia` esistente, facendo comune tesoro di buone pratiche".