Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

beni di consumo secondari

finanziario

Boeing

Goldman Sachs

Caterpillar

American Express

Cerner

Moderna

Bed Bath & Beyond

Dish Network

Tesla Motors

Vodafone

(Teleborsa) -, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,36%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, l'perde l'1,19%, continuando la seduta a 4.566 punti. In discesa il(-1,25%); sulla stessa tendenza, negativo l'(-1,13%). La settimana inizia così con un pesante sell-off, con i timori per la diffusione della, lo stop aldel presidente Joe Biden e le decisioni della banche centrali."Da un lato, alcuni angoli del mercato sono ipervenduti", ha scritto in una nota Adam Crisafulli, fondatore di Vital Knowledge. Tuttavia, "l'aggressiva, che si è rivelata così redditizia negli ultimi 1,5 anni e oltre, specialmente nei settori ad alti multipli del mercato, è stata sostenuta da un'".Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-3,46%),(-1,92%) e(-1,88%).ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -3,25%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,75%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,50%.In caduta libera, che affonda del 2,48%.Tra idel Nasdaq 100,(+12,93%) e(+6,67%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,51%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,43 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,08%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,80%.