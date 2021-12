Giornata drammatica a Wall Street

S&P-500

(Teleborsa) -, con il Dow Jones che scambia con una pesante flessione dell'1,80%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da giovedì scorso; sulla stessa linea, profondo rosso per l', che retrocede a 4.540 punti, in netto calo dell'1,74%. In netto peggioramento il(-1,63%); sulla stessa linea, pessimo l'(-1,55%). La settimana inizia così con un pesante sell-off, con i. "C'è stato una specie di triplice smacco per l'economia durante il fine settimana: Omicron, la FED e l'eliminazione dell'iniziativa fiscale dal tavolo", ha affermato Jack Ablin, chief investment officer di Cresset Capital Management. "Il mercato sta subendo un duro colpo. Penso che sia un reset economico che gli investitori stanno valutando", ha aggiunto.In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,72%),(-2,62%) e(-2,31%).ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,97%.In caduta libera, che affonda del 3,57%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,52 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,50%.Al top tra i, si posizionano(+1,84%),(+1,04%),(+0,91%) e(+0,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,56%.Sensibili perdite per, in calo del 5,32%.In apnea, che arretra del 5,14%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,29%.