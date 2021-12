In rosso la Borsa di Tokyo e il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa diche avvia la settimana in rosso insieme alle altre principali piazze asiatiche con gli investitori che guardano con preoccupazione all'aumento dei casi della, mentre non si attenuano i timori di un rialzo dell'inflazione malgrado le misure decise dalla Federal Reserve.L'indice giapponeseaffonda con una discesa del 2,13%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul mercato di, che continua la giornata in forte calo dell'1,91%.Depresso il mercato di(-1,9%); come pure, in netto peggioramento(-1,73%).Pessimo il mercato di(-2,53%); sulla stessa linea, leggermente negativo(-0,31%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,1%. Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,21%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,1%.Il rendimento dell'scambia 0,04%, mentre il rendimento per ilè pari 2,86%.