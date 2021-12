IVECO avvia con Plus progetto pilota per veicoli pesanti a guida autonoma

CNH Industrial

(Teleborsa) -, il marchio di veicoli commerciali del Gruppo, avvia undei veicoli pesantifornitore globale di questa tecnologia per autotrasporto. Il progetto pilota riguarderà il modello di camion di ultima generazioneed iQuesta prima sperimentazione consentirà di provare le prestazioni del sistema integrato di Plus sull’S-WAY in un'ampia gamma di ambienti e condizioni di guida. Uno effettuato utilizzando sia la soluzione(driver-in) che la tecnologia di"Plus ha sviluppato una strategia chiara e convincente per lanciare dapprima una soluzione con conducente a bordo e poi un veicolo autonomo di livello 4", ha spiegato, Chief Technology & Digital Officer designato di Iveco Group, aggiungendo che questo "è in linea con la nostra visione incentrata sul cliente di un mezzo più automatizzato e sicuro, che migliori la produttività e riduca i costi operativi"."Questo progetto pilota - ha assicurato, COO e co-fondatore di Plus - accelererà i nostri sforzi per avviare la produzione di veicoli pesanti a guida autonoma che combinino la tecnologia di livello 4 pronta per la produzione, ad alte prestazioni e completa di Plus, con la solida esperienza ingegneristica di IVECO e la sua attenzione alla sicurezza e alla sostenibilità".