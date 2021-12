Lunedì nero per i mercati europei. Preoccupa mossa banca centrale cinese

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. A pesare sul sentiment degli investitori è ancora una volta la, ma soprattutto la decisione della banca centrale cinese di tagliare, per la prima volta in 20 mesi, il Loan prime rate . Tale mossa che punta ad aumentare la liquidità del sistema bancario per i finanziamenti alle imprese viene interpretata dagli addetti ai lavori come risposta ad un rallentamento dell'economia più marcato del previsto.Altra variabile che pesa sul sentiment degli investitori è lodopo il "no" del senatore democratico Joe Manchin al programma da circa 2mila miliardi di dollari che mira a sostenere la ripresa post Covid.Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,126. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.800,4 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 66,82 dollari per barile, in netto calo del 5,70%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +130 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,90%.sensibili perdite per, in calo del 2,86%, in apnea, che arretra del 2,09%, e tonfo di, che mostra una caduta del 2,47%.A Milano, forte calo del(-2,92%), che ha toccato 25.835 punti; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che retrocede a 28.293 punti, ritracciando del 2,84%.tra i titoli italiani più capitalizzati,avanza dell'1,76%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,59%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,46%.Vendite su, che registra un ribasso del 4,31%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 4,19%.tra i titoli del FTSE MidCap,raggiunge un +1,17%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,56%.Affonda, con un ribasso del 6,20%.Crolla, con una flessione del 5,40%.Sotto pressione, che accusa un calo del 4,64%: il CdA ha approvato il Piano Strategico 2022-2026 che sostituisce integralmente il precedente Piano Strategico 2021-2025.