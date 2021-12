Neodecortech, informativa sull'acquisto di azioni proprie

Neodecortech

(Teleborsa) -ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall’assemblea degli azionisti in data 13 aprile 2021, tra il 13 e il 17 dicembre 2021, al prezzo medio ponderato di 4,2564 euro per azione, per unpari aA seguito degli acquisti sopra indicati, al 10 dicembre, la Società detiene 26.000 azioni proprie pari allo 0,191% del capitale sociale.Nel frattempo, sul listino milanese, peggiora la performance di, con un ribasso dello 0,71%, portandosi a 4,22 euro.