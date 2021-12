New Holland Agriculture premiata agli Innovation Awards di Agritechnica 2022

CNH Industrial

(Teleborsa) -, marchio di macchine agricole di, si è aggiudicata due medaglie d'argento agliper il suo nuovo Baler Automation System (sistema di automazione della pressa per rotoballe) e per il Combine Residue Automation System (sistema di automazione dei residui delle mietitrebbie). I premi vengono assegnati da un comitato di esperti indipendenti nominati dalla DLG, Società tedesca per l'agricoltura, che organizza la fiera internazionale Agritechnica.Ilmigliora il processo di pressatura offrendo molteplici vantaggi in termini di produttività (più rotoballe prodotte giornalmente), comfort e sicurezza dell'operatore (regolazione automatizzata e prevenzione dei sovraccarichi per una pressatura a mani libere), efficienza dei consumi di carburante (produzione massimizzata e quindi minori costi per gli agricoltori) e qualità delle rotoballe. Il sistema assicura tutto questo provvedendo alla guida automatica e all'adeguamento della velocità, oltre che implementando un affidabile(Light Detection And Ranging) dotato di IMU (unità di misurazione inerziale).Ilè un sistema di automazione dei residui della mietitrebbia di New Holland Agriculture, che utilizza dei. I due strumenti insieme consentono di ottenere un'immagine accurata del profilo di distribuzione delle particelle di residuo dietro la mietitrebbia, a prescindere dalle condizioni esterne. In questo modo si ottiene una distribuzione omogenea dei residui, che a sua volta incrementa l'uniformità e la resa del raccolto successivo, migliorando la redditività dell'agricoltore.