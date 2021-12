Pensioni, sindacati a confronto il Governo: si riapre il cantiere della Riforma Fornero

(Teleborsa) - È terminato a Palazzo Chigi il confronto trasulla riforma dellenel quale è stato toccato anche il tema delle. Presenti per l'Esecutivo, oltre al presidente del Consiglio, Mario Draghi, i ministri del Lavoro, Andrea Orlando, quello alla Pa, Renato Brunetta e quello al Tesoro, Daniele Franco. Si è tratta del primo incontro dopo lo sciopero generale del 16 dicembre scorso proclamato da. Lo strappo tra i due sindacati e lasembra non essersi ancora ricomposto. Al termine del tavolo, infatti, i segretari della Cgil,, e della Uil,, sono usciti insieme a parlare con i giornalisti. Dopo di loro è arrivato il segretario generale della Cisl,. "Lo strappo c'è stato – ha commentato Sbarra –. Ci sono diversità, non tanto sulle piattaforme unitarie, ma sul giudizio dei risultati. Secondo noi la Legge di Bilancio è cambiata in meglio. Dobbiamo discutere dell'agenda sindacale per il prossimo anno"."È stato un incontro positivo. Il Governo ha accolto la nostra impostazione per unadel sistema pensionistico", ha poi commentato il segretario generale della Cisl. "Per noi – ha aggiunto – bisogna discutere prioritariamente di pensioni di garanzia, di flessibilità in uscita, rendere strutturale l'ape sociale e incentivare la previdenza complementare. Il Giudizio è positivo, finalmente si apre il cantiere della riforma della, per un sistema più equo e sostenibile"."Si è deciso di aprire il cantiere per discutere di una riforma della Legge Fornero", ha affermato il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. "Abbiamo consegnato una– ha aggiunto Bombardieri –. Il Governo ha deciso di far partire tre confronti: uno sulla flessibilità in uscita, uno sulla pensione per giovani e donne e il terzo sulla previdenza complementare". "Domani - ha concluso – il premier ci consegnerà il calendario dei prossimi incontri". "L'elemento di novità è che c'è laa fare una discussione generale", ha commentato invece il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. "Abbiamo consegnato al Governo la nostra piattaforma unitaria sulla riforma delle pensioni e abbiamo chiesto che il confronto affronti tutte le questioni. Non ci interessano gli", ha aggiunto. "Abbiamo anche chiesto che il confronto introduca undiverso – ha proseguito Landini – e che risponda alle questioni poste dalla piattaforma sindacale. Per noi il confronto che si apre ha questee questi obiettivi".In merito al tema dell'emendamento sulle, i sindacati si sono detti ancora non pienamente soddisfatti . "Eserciteremo nelle prossime ore ogni possibile pressione per migliorare il provvedimento sulle Delocalizzazioni, per salvaguardare la produzione e i posti di lavoro", ha dichiarato Luigi Sbarra. Per Landini, il provvedimento "deve intervenire anche sue servono tempi più lunghi, conche affrontano anche il tema dei finanziamenti pubblici erogati". "E' una risposta secondo noi ancora debole", ha aggiunto Bombardieri.