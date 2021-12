SITI B&T, Barbieri & Tarozzi Holding lancia OPA per delisting

SITI B&T Group

(Teleborsa) -. ha comunicato che intende promuovere un'(OPA) volontaria totalitaria avente a oggetto l'acquisto delladi, produttore di impianti completi a servizio dell'industria ceramica mondiale quotato su Euronext Growth Milan, dedotte le 9.359.100 azioni detenute dall'offerente, rappresentative del 74,68% del capitale sociale di SITI e le 1.800 azioni detenute dalle persone che agiscono di concerto.Lo si legge in una nota della società che propone l'offerta, dove viene precisato che il, pari a un premio pari al 31% rispetto al prezzo unitario ufficiale delle azioni al 17 dicembre, che era pari a 2,71 euro. Intanto, a Piazza Affari spicca il volo titolo, che si attesta a 3,46, con un"In particolare, mediante l'offerta e il, l'offerente intendefinalizzato all'ulteriore rafforzamento dello stesso, operazione più facilmente perseguibile a seguito del delisting delle azioni, grazie alla conseguente maggiore flessibilità operativa e organizzativa di SITI", viene avidenziato nella nota. Nel caso in cui l'offerta non arrivasse al delisting, Barbieri & Tarozzi si riserva la facoltà di conseguire l'obiettivo della revoca della quotazione tramite di ulteriori mezzi, tra cui la